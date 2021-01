La Juventus batte il Genoa 3-2 dopo i tempi supplementari. All'Allianz Stadium, negli ottavi di finale di Coppa Italia, i bianconeri trovano la vittoria al 104' grazie alla zampata di Rafiá, giovane dell'Under 23 bianconera. I regolamentari si erano conclusi sul 2-2. La squadra di Pirlo, infarcita di giovani e "riserve", aveva approcciato benissimo il match. Kulusevski e Morata, scatenati nel primo tempo, hanno portato subito i bianconeri avanti di due gol, ma prima una distrazione su Czyborra e poi, a un quarto d'ora dal termine, un tiro a giro di Melegoni, hanno permesso al Genoa di Ballardini di portare la sfida ai supplementari. In mischia il giovane Rafia ha trovato il gol vittoria nel suo esordio con la prima squadra, permettendo alla Vecchia Signora di passare il turno. Tanta fatica, ma un sorriso finale in vista del big match contro l'Inter.

13' - COSA SBAGLIA KULUSEVSKI! Bentancur per lo svedese, che entra in area e a tu per tu con Paleari apre il piatto mancino, ma trova PALEARI pronto a rispondere.

24' - GOL! 2-0 Juventus! Che bella azione. Palla dentro per Kulusevski, assist di prima dello svedese che manda in porta Morata. Lo spagnolo a tu per tu non sbaglia. MORATA RADDOPPIA.