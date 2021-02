Napoli-Atalanta, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, termina 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Gasperini ha avuto le occasioni migliori, ma ha trovato un super Ospina nel primo tempo. Ripresa tattica e poco spettacolare. Si deciderá tutto nel match di ritorno a Bergamo mercoledí 10 febbraio. Assente sicuro Romero che, ammonito, sará squalificato (era in diffida).

7' - Prima chance del match. Sbaglia in impostazione la Dea, recupera INSIGNE, che calcia potente sul primo palo. Bravo GOLLINI a deviare in corner.

22' - Doppia chance enorme per l'ATALANTA. Gran palla di Muriel per PESSINA, che viene murato da OSPINA in uscita con i piedi, poi palla a FREULER, il cui tentativo a botta sicura viene respinto da Di Lorenzo.

44' - Occasione per il NAPOLI. Di Lorenzo per DEMME, che ruota in area e calca in diagonale col destro. Palla deviata e fuori, ma non di molto.