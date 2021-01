Calcio

Napoli, Gattuso: "Tifosi allo stadio? Quando rivedo le partite vecchie mi viene la pelle d'oca"

Il tecnico del Napoli in conferenza stampa dopo il successo per 3-2 sull'Empoli agli ottavi di Coppa Italia: "Da 11 mesi stiamo facendo un altro sport, ma mi viene anche difficile parlare di tifosi allo stadio quando in tutto il mondo ci sono stati 2 milioni di morti".

