Calcio

Allegri dopo Juventus-Fiorentina: "Con l'Inter finale stimolante. Siamo sfavoriti? Vediamo..."

COPPA ITALIA - Massimiliano Allegri dopo il successo contro la Fiorentina che qualifica la Juventus per l'11° anno di fila alla finale per vincere un trofeo, fa i complimenti alla squadra e avvisa la prossima avversaria l'Inter: "Non so chi sarà favorita, noi andiamo a Roma per giocarci questa finale poi vedremo chi la spunterà...".

00:00:47, 12 minuti fa