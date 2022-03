Calcio

Allegri: "Dybala e Bernardeschi tornano con lo Spezia. Zakaria? Speriamo di averlo col Villarreal"

COPPA ITALIA - Alla vigilia della semifinale di andata contro la Fiorentina al Franchi, il tecnico della Juventus fa il punto sugli infortunati annunciando due importanti rientri per la sfida casalinga di campionato domenica contro i liguri. E su Zakaria: "Speriamo di averlo a disposizione per il match di ritorno contro il Villarreal in Champions".

00:00:37, 2 ore fa