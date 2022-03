Juventus, complici gli infortuni di Zakaria, McKennie, Chiesa, Kaio Jorge e Alex Sandro, con Dybala e Bernardeschi ma ancora non disponibili, Max Allegri deve inventarsi qualcosa in vista del Marley Aké, salito direttamente dalla compagine Under 23 timonata da Lamberto Zauli nel girone A di Serie C. Con l’infermeria piena, in casa, complici gli infortuni dima ancora non disponibili, Max Allegri deve inventarsi qualcosa in vista del match del Franchi contro la Fiorentina , valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Là davanti, è arrivato il momento di, salito direttamente dalla compagine Under 23 timonata danel girone A di Serie C.

Rapido e prolifico: la scheda di Aké

Una realtà in cui l’attaccante esterno ivoriano sta crescendo a colpi di gol – 5 – e assist – 4. A ben vedere, il classe 2001 di Béziers (cittadina del sud della Francia a ovest di Montpellier), ha già fatto il suo esordio in prima squadra: 5’ contro l’Atalanta, nell’1-1 dello scorso 13 febbraio al Gewiss Stadium in Serie A ma, soprattutto i 17, folgoranti minuti all’Allianz Stadium nel match di Coppa Italia in cui Aké, sugli sviluppi di una bruciante sgasata ai danni di Augello, ha ottenuto il rigore del definitivo 4-1 trasformato da Alvaro Morata.

Marley Aké durante Atalanta-Juventus, Serie A 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Jolly di corsia: può giocare ovunque

Chi mastica un po’ di terza serie già lo conosce: si tratta di un vero e proprio “jolly delle corsie esterne”. Aké, franco-ivoriano cresciuto col mito di Didier Drogba e arrivato in bianconero dal Marsiglia a metà della scorsa stagione nell’ambito dello scambio con Franco Tongya, con l’OM – squadra per cui ha sempre fatto il tifo e che lo ha lanciato attraverso André Villas-Boas - ha già provato l’ebbrezza della Champions League, disputando quattro spezzoni di partita. Conta altresì 9 presenze in Ligue 1.

Marley Aké ai tempi del Marsiglia Credit Foto Getty Images

Con l’Under 23 è stato addirittura fatto partire “basso” per poter sfruttare le sue straordinarie capacità aerobiche. Alto 177 centimetri, il ragazzo, è destro di piede ma ama giocare sulla sinistra, per rientrare e calciare.

