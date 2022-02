Si apre il sipario sullacon due semifinali che hanno il sapore di finale anticipata: da una parte ci sarà il derby Milan-Inter , dall'altra la gara infuocata andata/ritorno. I viola stanno disputando un buon campionato nonostante l'ultima sconfitta di misura per mano del temibile Sassuolo, i bianconeri invece si vedono lanciati verso il quarto posto (e magari qualcosa in più...) in campionato grazie alla vittoria per 3-2 sull'Empoli con doppietta di. Proprio su questo tema si concentrerà gran parte del match, i bianconeri hanno comprato dalla Fiorentina i due migliori talenti:(fermo per rottura del legamento crociato) e Dusan Vlahovic ha ribaltato la squadra di Allegri come un calzino. La Fiorentina, per sostituirlo, si è fiondata sul 'che non sta deludendo le aspettative anche se il serbo garantiva, ad ora, più gol. Sarà una sfida nella sfida per le due punte, gli allenatori e le stesse società che spesso hanno dato vita a duelli spettacolari.