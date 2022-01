Brutta serata per il: l'attaccante dell'Inter è costretto a lasciare il campo dopo soli 2 minuti di Inter-Empoli . L'argentino si tocca subito la coscia sinistra dopo un contatto con l'empolese Romagnoli, che si ritrova sulle spalle di Correa: evidentemente lo sforzo prodotto dallo stesso a reggere il peso dell'avversario ha portato all'infortunio dell'argentino, che ha lasciato il campo in lacrime. Al suo posto è entrato il cileno. Le prime diagnosi parlano di risentimento muscolare alla coscia sinistra per Correa.