L'Inter si prende il derby e la finale di Coppa Italia, ma dà anche un bel cazzotto al Milan per la lotta scudetto. Dopo lo 0-0 nella semifinale d'andata, il risultato è pesante per Pioli: il tabellino dice 3-0 per i nerazzurri, lanciati dal gol in apertura di Lautaro e bravi a raddoppiare con il Toro nel primo tempo, nel momento migliore del Diavolo. Nel finale Gosens firma il tris, prima c'è l'episodio del gol annullato a Bennacer al 70 ': Mariani valuta influente la posizione di fuorigioco di Kalulu su conclusione da fuori dell'algerino. L'Inter è lanciata, il Milan deve mandare giù subito: ora il derby torna a distanza, con lo scudetto in palio.

Lautaro Martinez esulta dopo il gol in Inter-Milan - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Bel primo tempo, squadre aperte e tante occasioni. Merito anche del gol in apertura: grande girata di Lautaro, al volo, su palla di Darmian. Nonostante il vantaggio, l'Inter lascia spazi al Milan che crea ma non ne approfitta: un paio di conclusioni pericolose di Leao, in mezzo un super salvataggio di Perisic. Occasioni anche per Tonali e Saelemaekers (ottimo intervento di Handanovic). Si aprono le praterie, ad approfittarne è l'Inter al 40': Correa pesca Lautaro, tenuto in gioco da Tomori. Il Toro scavalca Maignan con un tocco sotto e firma il 2-0. La ripresa è accesa dal gol annullato a Bennacer dopo forcing rossonero: l'algerino trova la rete con una conclusione da fuori, ma Kalulu è in fuorigioco e secondo Mariani - dopo on-field review - interferisce nella traiettoria. E' l'episodio che spegne le speranze del Milan, l'Inter chiude all'82': Brozovic pesca Gosens, che trova il primo gol interista nel rimpallo con Kalulu.

Il tabellino

INTER-MILAN 3-0 (primo tempo 2-0)

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni (79' D'Ambrosio); Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu (73' Vidal), Perišić (79' Gosens); Correa (70' Sanchez), Martínez (70' Dzeko). All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (73' Gabbia), Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer (73' Krunic), Tonali (46' Brahim Diaz); Saelemaekers (46' Messias), Kessie, Leão (86' Lazetic); Giroud. All. Pioli.

Gol: 3' Lautaro (I), 40' Lautaro (I), 82' Gosens (I)

Assist: Darmian (I), Correa (I)

Ammoniti: Hernandez (M), Skriniar (I), Tomori (M)

Lautaro Martinez esulta dopo un gol durante Inter-Milan - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

3' GOL DI LAUTARO - Azione prolungata dei nerazzurri, Darmian crossa a mezza altezza: girata al volo del Toro, Maignan tocca ma non può nulla.

31' HANDANOVIC SU SAELEMAEKERS - Bella conclusione del belga dal limite, ottimo intervento dello sloveno.

32' CHE OCCASIONE PER IL MILAN - Tonali calcia a botta sicura con il piatto e prende Giroud! Deviazione sulla schiena e palla sul fondo.

39' SALVATAGGIO DI PERISIC - Azione del Milan sulla sinistra, Theo chiude l'uno-due a pochi passi da Handanovic: rimpallo e chiusura del croato.

40' GOL DI LAUTARO - Ennesimo ribaltamento dopo una parata di Handanovic su Leao, Correa pesca il taglio del Toro: scavetto a Maignan, uscito nel tentativo di chiudere l'argentino.

70' GOL ANNULLATO A BENNACER - Angolo dalla sinistra, la difesa respinge: l'algerino calcia di prima da fuori e segna. Ma c'è fuorigioco di Kalulu, Mariani annulla dopo aver decretato, con on-field review, che la posizione interferisce.

82' GOL DI GOSENS - Palla per il taglio di Brozovic, che mette la palla bassa per il tedesco: l'esterno arriva in corsa e insacca da pochi passi.

Il momento social

Il migliore

Lautaro MARTINEZ: è tornato il Toro! Dopo la rete da subentrato nell'ultima gara con lo Spezia, l'argentino si ripete con un altro gol lampo e un raddoppio da falco nel momento più cruciale della stagione, dimostrando di essersi messo alle spalle il periodo più buio.

Il peggiore

Fikayo TOMORI: dopo serate così, non resta che premere il tasto reset e ripartire al più presto. Commette due errori macroscopici in marcatura - più unici che rari nel suo curriculum - dando sfogo al ruggito di Lautaro.

