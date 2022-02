Nessuna pietà, nessun martellamento nel cuore. L'Inter si ritrova di fronte il grande ex José Mourinho, per la prima volta a San Siro da avversario e accolto da re dai suoi ex tifosi , ma lascia da parte le emozioni, non si fa intenerire e conquista la semifinale di Coppa Italia. La formazione di Simone Inzaghi dimentica le amarezze del derby e le zampate di Giroud e si impone con un 2-0 che significa ripartenza totale. Sblocca dopo nemmeno un paio di minuti l'altro ex, Edin Dzeko, servito alla perfezione da Perisic. E nella ripresa è Alexis Sanchez a raddoppiare con un destro-capolavoro sparato sotto l'incrocio. Nel mezzo, la Roma ci prova e va pure vicinissima in almeno due occasioni al gol del pareggio: Zaniolo ha la palla più golosa davanti ad Handanovic, ma si fa ipnotizzare dallo sloveno. Alla fine, però, conta il risultato. E il risultato dice che, come in campionato, l'Inter batte la Roma segnando e tenendo la porta inviolata. E ora, in semifinale, si ritroverà di fronte una tra Milan e Lazio. Altro possibile derby alle porte.