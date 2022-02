Che doppio derby sia. A poche ore dall'euforia della stracittadina vinta, il Milan si regala un'altra (doppia) sfida contro l'Inter: i rossoneri dominano a San Siro contro una Lazio troppo passiva e raggiungono la semifinale di Coppa Italia con un 4-0 senza storia. Partita indirizzata nel primo tempo: Leao buca un non perfetto Reina grazie a una disastrosa difesa biancoceleste e serve l'assist per il raddoppio di Giroud, su un'azione guidata da Brahim Diaz dopo una pessima palla persa da Basic. Nel finale di primo tempo c'è spazio per il terzo horror della retroguardia biancoceleste e per la doppietta - un'altra - di Giroud. Nel secondo tempo dominano i cambi (rientra in campo Tomori) e il ritmo basso, anche se piove sul bagnato per la Lazio: Immobile sostituito per un infortunio alla caviglia e poker di Kessié. Tonali squalificato: non ci sarà nel derby d'andata.

Il tabellino

MILAN-LAZIO 4-0 (primo tempo 3-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (77' Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali (46' Bennacer), Kessie; Messias (61' Saelemaekers), Diaz, Leao (77' Maldini); Giroud (61' Rebic). All.: Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina, Hysaj (61' Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi (50' Lucas Leiva), Basic (51' Luis Alberto); F. Anderson (51' Pedro), Immobile (68' Raul Moro), Zaccagni. All.: Sarri.

Gol: 23' Leao (M), 41' Giroud (M), 45' Giroud (M), 79' Kessié (M)

Assist: Romagnoli (M), Leao (M), Theo Hernandez (M)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Tonali (M)

Giroud esulta per il gol in Milan-Lazio - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

23' GOL DI LEAO - Grande palla di Romagnoli nel corridoio per Leao, che vola verso la porta e con il diagonale sinistro batte Reina.

41' GOL DI GIROUD - Altro contropiede rossonero, pessima palla persa da Basic sulla trequarti: Brahim apre per Leao, che va via sulla sinistra e mette in mezzo. Facile il gol per il francese.

45' GOL DI GIROUD - Tutto troppo facile per i rossoneri: Theo Hernandez mette in mezzo un pallone basso, il francese sfrutta la dormita della difesa e non sbaglia da pochi passi.

63' INFORTUNIO PER IMMOBILE - Duro colpo subito da Immobile: resta a terra il capitano della Lazio ed esce zoppicando, cambio.

79' GOL DI KESSIE' - Punizione dal lato corto, rimpallo: il pallone arriva all'ivoriano che calcia e supera Reina.

Il migliore

Rafael LEAO - Comincia la partita coi piedi sulla linea del fallo laterale, ma appena si accentra diventa devastante. Firma l'1-0 con grande freddezza, poi apparecchia su un vassoio d'argento il raddoppio di Giroud. Formidabile, imprendibile.

Il peggiore

Luiz FELIPE - Rimedia subito un giallo per un'entrata in ritardo su Hernandez, poi viene mandato al tappeto da un Leao in formato extra lusso. Serataccia.

Le pagelle

