Lo Spezia si scopre piccolo anche in Coppa Italia e prosegue nel suo periodo buio: il Lecce vince 2-0 al Picco e raggiunge la Roma agli ottavi di finale. Unica squadra di Serie B a questo punto della competizione. Thiago Motta, già in bilico, ora rischia: i suoi giocano una partita deludente e meritano la sconfitta, contro una squadra candidata alla promozione in Serie A (terza nel a -4 dal Pisa capolista). La sfida contro l'Empoli rischia di essere decisiva per il futuro dell'allenatore dello Spezia. Il Lecce passa con un gol per tempo: Listkowski e Calabresi abbattono i liguri.

Il tabellino

Ad

SPEZIA-LECCE 0-2 (primo tempo 0-1)

Serie A Spezia-Empoli: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Hristov, Erlic (46' Antiste), Bertola; Ferrer, Sher, Kiwior (46' Bourabia), Agudelo, Bastoni (65' Reca); Strelec (65' Nguaiamba), Nzola (70' Colley). All. Thiago Motta

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi (85' Gendrey), Meccariello, Dermaku, Barreca (72' Gallo); Helgason (72' Gargiulo), Blin, Bjoerkengren; Listkowski (85' Burnete), Pablo Rodriguez, Olivieri (86' Felici). All. Baroni

Gol: 43' Listkowski (L), 55' Calabresi (L)

Ammoniti: Strelec (S), Dermaku (L), Nzola (S), Barreca (L), Rodriguez (L), Nguaiamba (S), Blin (L)

Spezia-Lecce, Helgason e Nzola Credit Foto LaPresse

La cronaca in 7 momenti chiave

13' CHE OCCASIONE PER LO SPEZIA - Stacco di Strelec da calcio d'angolo, da ottima posizione: Bleve salva in qualche modo.

27' PARATA DI ZOET, CHE INTERVENTO - Lecce pericoloso: super intervento del portiere dello Spezia su colpo ravvicinato di Listkowski.

43' GOL DI LISTKOWSKI - Grande palla dentro di Barreca, stacco in arretramento e palla sotto la traversa.

52' ANNULLATO IL GOL DEL LECCE - Olivieri insacca da pochi passi dopo una palla sporcata dalla difesa, ma c'è offside.

55' GOL DI CALABRESI - Sinistro vincente dal dischetto su cross dalla sinistra, difesa immobile.

64' PALO DI STRELEC - Grande occasione per lo Spezia: stacco indisturbato sul secondo palo, legno pieno.

83' ANNULLATO IL GOL DI RECA - Reca controlla e calcia, deviazione e pallone in rete: netta la posizione irregolare.

Il momento social

Il migliore

Antonio BARRECA - E' una furia sulla sinistra: assist perfetto per il gol dell'1-0 e tante occasioni create.

Il peggiore

M'Bala NZOLA - Ci si aspetta una reazione e una prova importante, da leader. Invece non si vede: brutto anche l'atteggiamento.

Milan-Napoli: numeri, statistiche e curiosità

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo IERI A 23:38