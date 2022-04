Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vidal

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Fuzato, Zaniolo

Indisponibili: nessuno

Inter-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Inter-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma, grazie a tre successi e sei pareggi - l'ultima squadra capace di arrivare a 10 incontri di fila senza sconfitte contro i giallorossi nella competizione è stata il Milan tra il 1988 e il 1996 (17).

L'Inter ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Roma e non ottiene tre successi consecutivi contro i giallorossi nella competizione dal 1999 (quattro in quell'occasione) - risale invece al 1991/92 l'ultima stagione in cui i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le gare di campionato contro i capitolini.

L'Inter non perde contro la Roma in Serie A al Meazza dal 26 febbraio 2017 (3-1 giallorosso che ha visto l'unica doppietta nel torneo di Radja Nainggolan) - da allora tre pareggi e un successo nerazzurro.

L'Inter ha ottenuto tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato, tante quante quelle registrate nelle precedenti 10 partite giocate nel 2022 - quella nerazzurra è con Fiorentina e Udinese una delle tre squadre ad aver vinto tutte le gare giocate in questo mese di aprile (prima di Udinese-Salernitana).

La Roma è la squadra imbattuta da più turni in questa Serie A (12 gare - 7V, 5N), questa è la striscia senza sconfitte più lunga per i giallorossi in un singolo campionato dal maggio 2016 (17 con Luciano Spalletti).

La Roma è la formazione di questa Serie A che conta più giocatori differenti con almeno due gol all'attivo (12), segue a quota 11 proprio l'Inter - i nerazzurri inoltre guidano il campionato per numero di marcatori con almeno quattro centri (ben sette).

Josè Mourinho ha allenato l'Inter per 76 partite di Serie A tra il 2008 e il 2010, registrando una media di 2.2 punti a partita - dovesse perdere questo match, quella nerazzurra sarebbe l'unica squadra contro cui il portoghese conta più di una sfida da allenatore con il 100% di sconfitte nella competizione.

Edin Dzeko, in gol nella gara d'andata all'Olimpico, ha vestito la maglia della Roma per 199 partite di Serie A, in cui ha realizzato ben 85 reti - attualmente a quota 98 marcature totali nel torneo, il bosniaco potrebbe diventare il 90º giocatore differente a raggiungere quota 100 gol nel massimo campionato italiano.

Jordan Veretout ha esordito in Serie A proprio contro l'Inter, il 20 agosto 2017 con la maglia della Fiorentina - contro i nerazzurri conta un gol nella competizione, da calcio di rigore al 101' nel febbraio 2019, con cui ha fissato il risultato sul 3-3 finale.

Dopo la rete del pareggio in extremis realizzata contro il Napoli, Stephan El Shaarawy potrebbe trovare il gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2019 - l'ex Milan conta tre reti contro l'Inter nel massimo campionato, tutte realizzate allo Stadio Meazza nei primi tempi di gioco.

Fantacalcio: i consigli per la 34a giornata di Serie A

