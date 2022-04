Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Squalificati: Anguissa

Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano

Squalificati: Torreira

Indisponibili: Bonaventura, Odriozola

Napoli-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Fiorentina in Serie A (segnando sempre almeno due gol) e non arriva a quattro successi di fila nel massimo torneo contro i Viola dal periodo compreso tra 1988 e 1990 (cinque in quel caso).

Nelle ultime cinque partite di Serie A a Napoli tra gli Azzurri e la Fiorentina non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: un successo viola, un pareggio e tre vittorie dei campani in questo parziale, tra cui l’ultima in ordine di tempo (6-0 del 17 gennaio 2021, la sconfita più pesante della Viola nel massimo torneo dal 2005/06 ad oggi).

Il Napoli è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

In casa il Napoli ha vinto solo tre delle ultime otto partite di Serie A (1N, 4P): quattro dei cinque KO Azzurri in questo campionato sono infatti arrivati al Maradona, dove gli Azzurri hanno il settimo rendimento complessivo del torneo in corso.

Solo Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina (uno solo, a settembre contro l’Udinese) in questa Serie A: i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila e potrebbero arrivare a 12 gare senza mantenere la porta inviolata fuori casa in uno stesso massimo campionato dal finale della stagione 2009/10 (13 in quel caso).

Sfida tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso: Napoli (59%) e Fiorentina (57%) – per la Viola si tratta del dato in generale sul possesso migliore dalla Serie A 2016/17 (58% in quel caso).

Con le due reti da fermo segnate a Bergamo, il Napoli è diventata sia la squadra ad aver realizzato più gol su rigore in questo campionato (otto) che quella in generale ad averne realizzati di più su palla inattiva: 21 (come la Roma), di cui ben sette su sviluppo di calcio di punizione indiretto.

La Fiorentina è la vittima preferita di Lorenzo Insigne in Serie A (nove reti ai toscani per lui): l’attaccante del Napoli ha messo a referto 14 degli ultimi 22 gol in Serie A su calcio di rigore, tra cui sette degli otto in questa stagione – al pari di Ben Yedder e Benzema (sette entrambi) è uno dei tre giocatori che vantano più reti dal dischetto nei maggiori cinque tornei europei 2021/22.

Eljif Elmas ha già segnato in questo campionato tre reti e cioè il totale di quanto messo a referto sommando le sue prime due stagioni in Serie A: il 50% dei suoi gol nel massimo torneo (tre su sei) sono arrivati subentrando dalla panchina.

Nicolás González, in rete nell’ultima giornata di campionato, ha messo a referto tutti e tre i gol in questa Serie A in gare casalinghe: non segna infatti in trasferta in uno dei cinque maggiori tornei europei dal gol all’Augsburg del 10 gennaio 2021 (in Bundesliga, quando vestiva la maglia dello Stoccarda).

