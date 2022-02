Calcio

Sarri verso Milan-Lazio: "La Coppa Italia è uno dei tornei più antisportivi al mondo"

COPPA ITALIA - Alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale contro il Milan a San Siro, il tecnico della Lazio lancia bordate nei confronti della competizione: "Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi ed è fatta palesemente per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Ma è così e ce la giocheremo al meglio".

00:01:08, 40 minuti fa