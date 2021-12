Sfida equilibrata e ricca di occasioni quella della Laguna. La spunta il Venezia, bravo a sfruttare la maggiore esperienza dopo aver sofferto moltissimo nel primo tempo. La gara si accende al 7', quando il direttore di gara annulla una rete a Pettinari. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e trovano la rete al 49' con Heymans. Passano 4' e Pettinari, con una perla su punizione, sigla l'1-1. Al 70' giunge invece la rete che indirizza il match, con il subentrato Crnigoj che è bravissimo a battere Krapikas con un destro dal limite. Nel finale, all'82', il definitivo 3-1 di Forte.

In virtù di questo risultato i veneti accedono agli ottavi di finale della competizione dove affronteranno l'Atalanta di Gasperini, una delle grandi favorite del torneo.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Schnegg; Heymans (dal 60' Kiyine), Fiordilino (dal 46' Tessman), Peretz (dal 60' Crngoj); Sigurdsson (dal 75' De Vries), Forte, Bjarkason (dal 60' Johnsen). Allenatore: Paolo Zanetti.

TERNANA(4-2-3-1): Krapikas (dall'83' Vitali); Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli (dal 40' Diakitè); Defendi (dall'84' Nesta), Salzano; Mazzocchi, Proietti (dal 75' M. Diakitè), Peralta; Pettinari (dall'84' Mazza). Allenatore: Cristiano Lucarelli.

GOL - Heymans (V), Pettinari (T), Crnigoj (V), Forte (V)

ASSIST - Peretz (V), Johnsen (V)

NOTE: AMMONITI - Schnegg (V), Pettinari (T), Sigurdsson (V), Crigoj (V), De Vries (V)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

7' GOL ANNULLATO ALLA TERNANA, con Peralta che si trovava in posizione di fuorigioco e ostruiva la vista di Lezzerini. Si riparte dunque dallo 0-0.

49' RETEEEEE! 1-0 VENEZIA, HEYMANS! Cross teso dalla sinistra, sponda splendida di Peretz che appoggia al limite dove il belga calcia di prima, aprendo il piattone e spedendo all'angolino. Si sblocca il match!

53' GOOOOL! PETTINARI, SPLENDIDO! 1-1! Punizione magistrale del centravanti ospite che col destro va in porta da 25 metri e pennella il pallone sotto l'incrocio dei pali. Tutto nuovamente in parità.

59' LEZZERINI, SUPER! Apertura sulla destra per Defendi che finta, si accentra e calcia col mancino, costringendo il portiere di casa a superarsi per evitare l'1-2.

66' RETEEE! 2-1! CRNIGOJ! Contropiede Venezia, apertura per Johnsen sulla destra, appoggio al limite per l'altro subentrato e destro violento che va ad insaccarsi sul secondo palo. Krapikas incolpevole.

82' RETEEE! FORTE, LA CHIUDE LUI! 3-1! Cross dalla destra di Johnsen, inserimento sul primo palo della punta e gran parata di Krapikas. Sulla ribattuta è ancora una volta il centravanti italiano ad essere il più rapido ad avventarsi sul pallone, poi scaraventato in rete a porta vuota.

89' FORTE, SI DIVORA IL 4-1! Imbucata centrale di Johnsen, dribling secco dell'italiano che si ritrova con lo specchio spalancato prima di ciccare il pallone con il destro e calciare centralmente.

IL MIGLIORE

Domen CRNIGOJ - Zanetti lo inserisce al 60' per dare una svolta al match e lui non lo tradisce, caricandosi sulle spalle la mediana di casa e trascinando i suoi alla vittoria. Decisivo con il piattone che vale il 2-1 ed indirizza inesorabilmente la sfida.

IL PEGGIORE

Luca FIORDILINO - Finchè è in campo i centrocampisti centrali ospiti fanno il bello ed il cattivo tempo in mezzo al campo. Sempre in ritardo e costantemente anticipato in mediana. Zanetti intuisce la sua "giornata no" e lo sostituisce al 45'.

