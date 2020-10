Niente pubblico al Camp Nou per il big match per eccellenza del campionato spagnolo, Barcellona-Real Madrid, in programma il prossimo 24 ottobre. Lo ha comunicato nella giornata di giovedì la responsabile della sanità per il Governo, Alba Vergés, in un’intervista su Catalunya Ràdio, escludendo la possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi nei prossimi giorni a causa dell'emergenza Coronavirus.