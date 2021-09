La serata era iniziata male, ma è finita in gloria. Grazie alla doppietta segnata contro l'Irlanda a Faro, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior bomber di sempre nella storia delle Nazionali segnando, con il suo Portogallo, i gol numero 110 e 111. Superato di due lunghezze l'iraniano Ali Daei, che prima di Portogallo-Irlanda condivideva il trono con CR7. Al minuto 16 del match contro gli irlandesi Ronaldo aveva sbagliato un calcio di rigore