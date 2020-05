Diamanti, Vieri e Paolo Rossi: tutti i regali del Santa Lucia

A Santa Lucia sono nati e cresciuti Paolo Rossi, Christian Vieri e Alessandro Diamanti

Per molti bambini, Santa Lucia è la "santa dei regali", l'equivalente di Babbo Natale per essere più chiari. Santa Lucia, fra le altre cose, è anche la santa che dà il nome alla frazione più settentrionale del Comune di Prato, la seconda città toscana per numero di abitanti. Siamo a pochi chilometri da Firenze, nel cuore dell'Italia, dove la passione per il calcio è forte e si manifesta in particolare nella cura dei settori giovanili.

Nel corso degli anni, i dirigenti della squadra della frazione di Santa Lucia - ora fusasi con i vicini del Coiano - forse per essere fedeli alla vocazione della loro patrona, sicuramente per bravura e con un pizzico di fortuna che non guasta mai, hanno trovato l'alchimia giusta per offrire a quella grande massa di eterni bambini che sono i tifosi della Nazionale, una serie di regali preziosi.

A Santa Lucia sono nati e cresciuti Paolo Rossi, Christian Vieri e Alessandro Diamanti. I primi due - in particolare il primo, eroe a Spagna '82, ma grande protagonista anche in Argentina quattro anni prima - sono entrati nella leggenda a suon di reti decisive nelle più importanti competizioni internazionali con la maglia azzurra. Rapace e furbo Pablito, potente e istintivo Bobo. Con nove reti, a pari merito con Roberto Baggio, sono i migliori bomber azzurri di sempre ai Mondiali.

Lì c'é una società In cui mio nonno forma ragazzini inculcando loro i valori giusti. E' questo il segreto per crescere bene, anzi e' proprio il segreto della felicita (Alessandro Diamanti, 2012)

Non c'è il due senza il tre, dice il proverbio. Nipote di Rodolfo Becheri, compianto presidente del vecchio Santa Lucia, Diamanti non è un centravanti. È una classica seconda punta con minore fiuto del gol rispetto ai suoi predecessori e concittadini, ma con maggiore capacità di giostrare a tutto campo e grande bravura nelle soluzioni balistiche dalla distanza.

Curioso notare come Luciano Diamanti, papà di Alessandro, sia stato il primo allenatore di Bobo Vieri. E come il Coiano Santa Lucia, colori sociali bianco e blu (quali altri?) giochi le sue partite al campo "Vittorio Rossi" intitolato alla memoria del padre del Pallone d'Oro Pablito.

