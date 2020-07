È morto Giuseppe Rizza, ex primavera della Juventus: aveva soltanto 33 anni

Giuseppe Rizza si è spento nella mattinata di lunedì 6 luglio a causa delle conseguenze di un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito lo scorso 10 giugno. Ex-difensore della Primavera della Juventus, aveva poi giocato con Juve Stabia, Livorno, Arezzo, Pergocrema e Nocerina. Aveva compiuto 33 anni l'8 aprile.

Giuseppe Rizza non ce l'ha fatta. Nonostante il cauto ottimismo dell'equipe medica che lo seguiva dal 10 giugno, giorno del ricovero all'ospedale Cannizzaro di Catania a causa di un'emorragia cerebrale, il calciatore 33enne si è spento nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio. Dopo quasi due settimane di terapia intensiva in coma farmacologico indotto, Rizza era stato risvegliato il 22 giugno: le sue condizioni generali sembravano migliorate, ma non a sufficienza per poter vincere la battaglia più dura mai affrontata prima.

Rizza era cresciuto nella Primavera della Juventus, vincendo la Supercoppa di categoria nel 2006 sotto la guida di Chiarenza. Da professionista aveva raccolto qualche presenza in Serie B con il Livorno e militato in Serie C tra Juve Stabia, Arezzo, Pergocrema e Nocerina, prima di scendere tra i dilettanti. Attualmente era tesserato per la Rinascita Netina, nella Prima categoria siciliana, di cui era capitano.

