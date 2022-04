Guai giudiziari in vista per Eduardo Salvio, accusato di violenza di genere dopo un brutto episodio che l'ha visto protagonista insieme all'ex moglie. Il 32enne calciatore argentino del Boca Juniors, che in carriera ha indossato anche le maglia di Atletico Madrid e Benfica, è stato infatti denunciato alle autorità di Buenos Aires da Magalì Aravena, l'ormai ex signora Salvio (i due avrebbero deciso di separarsi proprio pochi giorni fa).

La ricostruzione dell'episodio

La donna, secondo la ricostruzione del verbale di denuncia, recatasi a casa per chiarire alcune questioni irrisolte, avrebbe sorpreso il calciatore in auto in compagnia di un'altra: alla vista della ex moglie, Salvio avrebbe messo in moto il veicolo colpendola con una ruota alla gamba destra, facendola cadere sull'asfalto e dandosi alla fuga.

