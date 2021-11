Calcio

Norvegia da pazzi! Il difensore del Viking spintona il suo portiere (che simula) e si becca l'espulsione!

ELITESERIEN - Nervi tesi fra David Brekalo e Patrik Gunnarsson nell'ultimo match della Serie A norvegese fra Viking FK e Kristiansund (chiusosi col punteggio di 2-3 per gli ospiti). Brekalo spintona con forza bruta il suo portiere, che cade a terra come se fosse stato colpito in pieno volto, l'arbitro vede tutto e sventola il rosso al difensore che incredulo lascia il campo. Figuraccia totale!

00:01:34, 2 ore fa