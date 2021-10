Calcio

Ola Solbakken (Bodo Glimt), scatenato! Dopo la doppietta alla Roma di Mourinho segna un'altra perla in Eliteserien

CALCIO NORVEGESE - Dopo la doppietta nel rotondo 6-1 in Conference League alla Roma, Mourinho l'aveva elogiato in conferenza stampa dicendo che pareva uno della motogp che correva contro gente in motorino: Ola Solbakken, del Bodo, continua a dispensare giocate di spessore e nell'1-1 sul campo dello Stromsgodset realizza una rete d'autore con un tiro a giro che non lascia scampo al portiere.

00:01:10, un' ora fa