Una brutta storia, per un simbolo del calcio olandese e una colonna dell'attuale Ajax. Con una dichiarazione sul sito ufficiale il club di Amsterdam ha comunicato la decisione definitiva: “Il direttore sportivo Marc Overmars lascerà l’Ajax con effetto immediato. Ha preso questa decisione dopo le discussioni dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e l’amministratore delegato Edwin van der Sar e ha comunicato loro le sue intenzioni. Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club”.

Tornato nel club da dirigente nel 2011

Clamoroso e inatteso. "Mi vergogno - ha dichiarato lo stesso Overmars -, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax”. Overmars era stata una delle colonne del fortissimo Ajax di metà anni '90 (1992-1997) e, dopo le tante esperienze all'estero, era rientrato nel club nel 2011 come dirigente del settore giovanile. Dal 2012 era diventato direttore sportivo dei Lancieri, mettendo a referto diversi autentici capolavori di mercato, come esempio Hakim Ziyech e Sebastien Haller, solo per citare gli ultimi.

