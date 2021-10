Possiamo parlare di tragedia sfiorata in Olanda, dopo il triplice fischio di Nec Nimegen-Vitesse Arnhem una parte della tribuna dello stadio è crollata. I tifosi della squadra ospite stavano festeggiando la vittoria (per 1-0) con i propri giocatori quando la parte frontale della tribuna dello stadio si è aperta praticamente in due. Grosso rischio, ma per fortuna nessun ferito.

