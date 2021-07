I giocatori dell'Italia e quelli del Belgio si sono inginocchiati sul terreno di gioco dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera prima del calcio d'inizio di Belgio-Italia , match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri, come anticipato dalla FIGC in un comunicato reso noto nei giorni scorsi, hanno così voluto manifestare la vicinanza al movimento Black Lives Matter compiendo lo stesso gesto di Lukaku e compagni. Contro l'Autria, nel match valido per gli ottavi di finale, la nostra Nazionale (così come quella avversaria) era rimasta in piedi.

La posizione della FIGC

Nei gioni scorsi la FIGC aveva diramato un comunicato ufficiale per chiarire la posizione della squadra, criticata soprattutto dopo l'inginocchiamento parziale visto contro il Galles nella terza gara della fase a gironi: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione - recitava la nota - ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna Black Lives Matter. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la FIGC ritiene che l'imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di UEFA Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo".

