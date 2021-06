Belgio-Russia, match valido per la prima giornata del gruppo B di EURO 2020, é terminata 3-0 a San Pietroburgo. A segno nel primo tempo Lukaku e Meunier, nel finale tris sempre del centravanti dell'Inter. Una doppietta, quella di "Big Rom", che lancia il Belgio e mette in discesa la situazione in questa prima fase, in attesa dei pieni recuperi di Hazard e De Bruyne. Russia deludente, dominata, poco coesa e quasi mai pericolosa.

Il tabellino di Belgio-Russia 3-0 (primo tempo 2-0)

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen (Dal 76' Vermaelen); Castagne (Dal 27' Meunier), Dendoncker, Tielemans, Carrasco (Dal 76' Praet); Mertens (Dal 71' E. Hazard), Lukaku, T. Hazard. All. Martinez

RUSSIA (4-2-3-1): Sunin; Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov (Dal 43' Karavaev); Ozdoev, Barinov (Dal 46' Diveev); Zobnin (Dal 63' Miranchuk), Golovin, Kuzyaev (Dal 30' Cheryshev, dal 63' Mukhin); Dzyuba. Ct. Cherchesov

Arbitro: Lahoz (Spagna)

Gol: 10' e 88' Lukaku (B), 34' Meunier (B)

Assist: Meunier

Lukaku saluta Eriksen alla telecamera dopo il gol realizzato in Belgio-Russia - Europei 2021 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

10' - LUKAKU! GOL! Sempre lui! 1-0 Belgio. Cross da destra, Lukaku parte in offside, ma Semenov sbaglia tutto, rinvio maldestro, palla a Lukaku, che col mancino insacca.

19' - BELGIO PERICOLOSO. Lukaku si invola ancora, incontenibile e poi mette un gran pallone dietro per Leander DENDONCKER, che spara dal dischetto incredibilmente alto.

22' - SUNIN! Respinge col fianco sul tiro ravvicinato di Thorgan HAZARD col mancino. Gran parata in uscita qui.

34' - MEUNIER! GOL! 2-0 Belgio! Tiro-cross di Carrasco, respinge malissimo SUNIN, arriva facile Meunier e insacca da due metri.

88' - LUKAKU! GOL! 3-0 Belgio! Gran palla dentro di Meunier, Lukaku si invola e col destro infila Sunin.

Il momento social

La statistica chiave

Lukaku é il miglior marcatore della storia del Belgio agli Europei (4 reti).

Il migliore

Romelu LUKAKU - Incontenibile. Tirato a lucido. Poderoso quando accelera, letale in zona gol. Timbra una doppietta, gioca per la squadra, domina fisicamente.

Il peggiore

Andrej SEMENOV - Disastroso sul primo gol di Lukaku. Errore gravissimo, dal quale non si riprende piú.

