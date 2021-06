Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, é terminato 1-0 a Siviglia. Eliminata la squadra di Cristiano Ronaldo, va avanti quella di Romelu Lukaku. E l'abbraccio finale tra i due testimonia il rispetto che regna tra i leader e simboli dei rispettivi Paesi. Ha deciso la gara una rete di Thorgan Hazard nel primo tempo. A nulla é valso l'assalto finale dei lusitani, che nonostante gli ingressi dei talentuoso Felix, Fernandes e Silva, non sono riusciti a siglare il gol del pareggio. Per la squadra di Martinez, che ha dovuto sostituire De Bruyne per un infortunio alla caviglia, ora ci sará la sfida all'Italia a Monaco di Baviera, venerdi sera alle ore 21.

Classifiche e risultati

Euro 2020 Le pagelle di Belgio-Portogallo: Ronaldo non brilla 43 MINUTI FA

Il tabellino di Belgio-Portogallo 1-0 (primo tempo 1-0)

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard (Dal 95' Dendoncker); De Bruyne (Dal 48' Mertens), E. Hazard (Dal 87' Carrasco); Lukaku. All. Martinez

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho (Dal 56' Bruno Fernandes), Palhinha (Dal 78' Danilo Pereira), Sanches (Dal 78' Sergio Oliveira); Bernardo Silva (Dal 56' Joao Felix), Diogo Jota (Dal 70' A. Silva); Ronaldo. All. Fernando Santos

Arbitro: Brych (Germania)

Gol: 42' T. Hazard (B)

Assist: Meunier

Ammoniti: Palhinha, Dalot, Vermaelen, Pepe, Alderweireld

L'abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku al termine di Belgio-Portogallo Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

6' - DIOGO JOTA! Sbaglia il sinistro. Grande ripartenza di Renato Sanches, palla a Diogo Jota, che da dentro l'area incrocia troppo il mancino. Era una buona occasione qui.

37' - MEUNIER! Cosa ha provato! Percussione centrale partendo da destra e tiro di "trivela" a giro. Palla fuori di poco.

42' - GOL! THORGAN HAZARD! Che gol! 1-0 Belgio. Riceve da Meunier, controlla al limite e spara un destro di mezzo esterno che si insacca all'incrocio. Male Rui Patricio.

58' - Ronaldo offre una gran palla a DIOGO JOTA, che incredibilmente da centro area calcia alto.

82' - RUBEN DIAS! Colpisce di testa su corner battuto da destra. Centrale, si salva Courtois.

84' - PALO DI GUERREIRO. Grandissimo tiro di controbalzo col destro che non é il suo piede. Palo pieno. Incredibile.

Il momento social

Il migliore

Thorgan HAZARD - Il gol è un capolavoro. Destro splendido. Costante a sinistra, rientra e va al tiro. Un pelo meglio anche del fratello.

Il peggiore

DIOGO JOTA - Sbaglia subito con il mancino da buona posizione. Non si riprende piú, anche nella ripresa ha una buona chance, ma calcia alto.

La statistica

Thorgan Hazard è il primo giocatore del Belgio ad aver trovato il gol in due presenze consecutive degli Europei.

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Euro 2020: il calendario completo delle gare, date, orari 04/02/2021 A 16:50