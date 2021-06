Calcio

Calcio, Europei 2020 - Federico Chiesa: "Sognamo in grande, l'Italia è qui per alzare il trofeo"

EUROPEI 2020 - Federico Chiesa, eletto migliore giocatore nella sfida dell'Italia contro il Galles, non ha nascosto i sogni e gli obiettivi della Nazionale azzurra. Ora cominciano i veri Europei, ma l'Italia ha come obiettivo quello di vincere questa rassegna. E poi su chi va in campo: "Cercheremo di mettere in difficoltà il ct, ma daremo tutti il meglio di noi stessi".

00:00:55, un' ora fa