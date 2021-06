Calcio

Calcio, Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

EURO 2020 - Il grande appuntamento con Euro 2020 è arrivato: abbiamo fatto una lista con alcune delle squadre che più di altre hanno le carte in regola per arrivare in fondo al torneo. L'Italia parte forse da outsider ma ha la preparazione giusta e una voglia di rivalsa che le permetterà di lottare con le big.

00:02:07, 35 minuti fa