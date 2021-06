Calcio

Calciomercato Milan - Mancini: "Donnarumma al PSG? Buona scelta, è una grande squadra"

EUROPEI - L'Italia pensa alla Svizzera, ma Donnarumma dopo la partita dovrà effettuare le visite mediche con il PSG per la sua nuova avventura in Ligue 1 dopo la conclusione del contratto col Milan. Mancini finge di non saperne nulla, ma si dice comunque contento di questa scelta perché il PSG è una grande squadra e mantiene alte le ambizioni di Donnarumma.

00:00:26, un' ora fa