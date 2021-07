Ciro Immobile trova un "difensore" d'eccezione. Non sul rettangolo di gioco, o almeno non stavolta. Le critiche piovute sul bomber della Nazionale non sono infatti piacute ad Antonio Conte, ex tecnico dell'Inter. In un'intervista rilasciata al The Daily Telegraph, quotidiano britannico, l'allenatore ha difeso l'attaccante della Lazio spendendo parole importanti su quest'ultimo: "È stato criticato dai media italiani, ma in realtà io penso che faccia bene alla squadra mettendo pressione centrali avversari" .

Conte ha poi continuato, affermando: "È dotato di un buono scatto, è sempre pronto ad attaccare la profondità, particolarmente con la linea difensiva alta. Credo che sarà arrabbiato per tutte le critiche subite, l'Inghilterra dovrà fare molta attenzione su di lui. A inizio Euro 2020, per Harry Kane valeva lo stesso discorso, dal momento che l'attaccante inglese non aveva fatto gol per tre partite. Immobile rimane comunque importante per l'Italia".

Euro 2020 Southgate: "Non fischiate l'inno italiano e prendiamoci la coppa" UN' ORA FA

Mancini: "Io come Braveheart? Simpatica quell'immagine"

Euro 2020 Italia-Inghilterra: le 10 statistiche più "croccanti" 3 ORE FA