Calcio

Euro 2020 - Francia, Deschamps: “Non sottovalutiamo la Svizzera, guardate l’Italia”

EURO 2020 - Il Ct de Les Bleus mette in guardia i suoi sulle possibili insidie che la Svizzera potrebbe nascondere nonostante un girone non troppo esaltante e il brutto KO contro l'Italia. Sempre Deschamps prendere ad esempio gli Azzurri per le difficoltà incontrate contro un avversario sulla carta più debole.

00:00:55, 2 ore fa