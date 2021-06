Dopo la sconfitta nella gara d’esordio del Gruppo F, la Germaina è tornata a viaggiare ai suoi ritmi con l’imponente vittoria per 4-2 sul Portogallo. Leon Goretzka, tra i leader della selezione tedesca, ha parlato a Sport Bild delle polemiche su alcune scelte di formazione discutibili - per i tifosi e l’opinione pubblica – del ct Low:

“È fantastico che abbiamo di nuovo 82 milioni di allenatori della Nazionale e non più 82 milioni di virologi! Vuol dire innanzi tutto che il virus è passato e che ora tutti pensano alla Nazionale e agli Europei”.

Euro 2020 Ufficiale! Flick è il nuovo Ct della Germania 25/05/2021 A 09:24

Tra la Germania e il passaggio agli ottavi adesso c’è l’Ungheria di Marco Rossi, l’avversario meno quotato del raggruppamento ma assolutamente da non sottovalutare dopo il pari per 1-1 contro la Francia campione del Mondo. La selezione tedesca, ora, è seconda nel Gruppo F con 3 punti, come il Portogallo terzo e con un punto in meno rispetto alla Francia capolista.

Dumfries, la freccia dell'Olanda che piace al Napoli

Champions League Bayern-Lazio 2-1, 5 verità: gap tecnico e fisico enorme 18/03/2021 A 09:36