Calcio

Euro 2020 – Italia-Austria, Leonardo Spinazzola: “Abbiamo sofferto tutti insieme”

EURO 2020 - Premiato per la seconda volta nel torneo come MVP, l’esterno della nazionale ha commentato il successo per 2-1 sull’Austria e espresso tutta la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto.

00:00:54, un' ora fa