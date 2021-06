Calcio

Euro 2020 Italia-Austria, Mancini: "Wembley un tempio del calcio, bisogna rispettarlo giocando bene"

EURO 2020 - Alla vigilia della sfida contro l'Austria, il CT dell'Italia Mancini ha parlato in conferenza stampa dell'importanza di giocare in uno stadio come Wembley.

00:00:49, 32 minuti fa