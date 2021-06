Calcio

Euro 2020, Martinez: "Sono orgoglioso, De Bruyne e Hazard da valutare"

EURO 2020 - Il ct del Belgio parla della partita vinta per 1-0 contro il Portogallo, non senza sofferenza, e prova a recuperare due dei suoi campioni in vista del match con l'Italia di venerdì sera.

00:01:05, un' ora fa