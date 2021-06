EURO 2020 – La Slovacchia vince la partita inaugurale del gruppo E contro la Polonia. Partita decisa da un gol di Milan Skriniar su angolo di Hamsik. Polonia in 10 nell’ultima mezz’ora per il doppio giallo a Krychowiak. Vediamo le pagelle complete delle due nazionali.

Le pagelle della Polonia

Wojciech SZCZĘSNY 5: poco impegnato, ma è protagonista dello sfortunato autogol che manda in vantaggio la Slovacchia

Maciej RYBUS 6: nel secondo tempo molto propositivo sulla fascia (dal 74’ Puchacz 5: scarso impatto)

Kamil GLIK 6: roccioso, si fa vedere anche in attacco

Bartosz BERESZYŃSKI 5: si fa saltare con troppa facilità sul primo gol

Jan BEDNAREK 5: si mangia il gol del pari nel recupero

Mateusz KLICH 5,5: tanto lavoro sporco in mezzo al campo, nulla di più (dal 85’ Moder sv)

Grzegorz KRYCHOWIAK 4: grave ingenuità in occasione del secondo giallo che costa l’inferiorità numerica ai suoi

Piotr ZIELIŃSKI 5: non incide anche se si fa vedere, specie nel primo tempo (dal 85’ Swiderski sv)

Karol LINETTY 6: peggiore in campo nel primo tempo, lo salva il gol del pareggio (dal 74’ Frankowski 5: anche lui non cambia l’andamento del match)

Kamil JÓŹWIAK 5,5: occupa la fascia sinistra senza grandi spunti

Robert LEWANDOWSKI 6: ci prova ma è un po’ isolato questa sera e non ha l’occasione giusta

CT Paulo Sousa 5: la Polonia non ha un gioco eccelso, ma il problema è la mancanza di intensità del primo tempo

Le pagelle della Slovacchia

Martin DÚBRAVKA 6,5: da sicurezza al reparto, solo un intervento importante nel finale

Tomáš HUBOČAN 6,5: ottima presenza sulla fascia sinistra

Peter PEKARÍK 6: buona copertura, spinge di più nel primo tempo (dal 78’ Koscelnik sv)

Lubomír ŠATKA 6,5: centrale dinamico, chiude tutti gli spazi

Milan ŠKRINIAR 7,5: man of the match. Solito baluardo in difesa, stasera anche decisivo sotto porta

Marek HAMŠÍK 6,5: batte il corner che porta al gol di Skriniar, solita quantità e qualità. Cala alla distanza

Juraj KUCKA 6,5: mastino del centrocampo. Prova anche le sue solite bordate dalla distanza

Róbert MAK 7: praticamente suo il primo gol della Slovacchia (dal 86’ Suslov sv)

Ondrej DUDA 6,5: non da punti di riferimento alla difesa polacca. Molto vivace (dal 91’ Gregus sv)

Lukáš HARASLÍN 6,5: efficace sulla fascia destra, ottima gara (dal 86’ Duris sv)

Jakub HROMADA 6: non si nota particolarmente, ma contribuisce alla vittoria con il suo dinamismo. (dal 78’ Hrosovsky sv)

CT Tarkovic 6,5: la sua Slovacchia è gagliarda e propositiva. Può dare fastidio in questo gruppo E

