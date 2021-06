Calcio

Euro 2020, Ronaldo: "Qualunque cosa accada sarà per il meglio"

EURO 2020 - Cristiano Ronaldo è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio dell’avventura ad Euro 2020 del suo Portogallo campione in carica. CR7 non si sbilancia sul suo futuro dunque, ma le sue parole sibilline non fanno stare tranquilli i tifosi della Juventus. (©UEFA 2021)

