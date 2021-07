La Spagna è in semifinale dopo una partita carica di pathos: la Svizzera, in dieci, porta le Furie Rosse ai rigori e sogna un'altra incredibile vittoria. Ma i tre errori dal dischetto degli elvetici sono fatali: festa della Roja, gli uomini di Petkovic escono a testa altissima. La Spagna sblocca subito il match: sinistro da fuori di Jordi Alba, deviazione di Zakaria e Furie Rosse in vantaggio. Roja padrone del campo, ma Svizzera viva e pericolosa: nella ripresa un rimpallo tra Pau Torres e Laporte spalanca la porta al pareggio di Shaqiri. Gli uomini di Petkovic restano in dieci per espulsione di Freuler: eccessiva. La Spagna però non sfonda e si va ai supplementari: la Svizzera non può che chiudersi dietro, Sommer sale in cattedra salvando più volte. Gli uomini di Luis Enrique non riescono a trovare il gol partita, si va ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Schar, Akanji e Vargas: la favola Svizzera si ferma, la Spagna sogna.

Il tabellino

SVIZZERA-SPAGNA 2-4 (d.c.r.) (1-1)

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (100' Mbabu), Freuler, Zakaria (100' Schar), Zuber (92' Fassnacht); Shaqiri (81' Sow), Embolo (23' Vargas); Seferovic (82' Gavranovic). Ct. Petkovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres (113' Alcantara), Laporte, Jordi Alba; Koke (92' Llorente), Busquets, Pedri (119' Rodri); Ferran Torres (90' Oyarzabal), Morata (54' Moreno), Sarabia (46' Olmo). Ct. Luis Enrique.

Gol: 8' aut. Zakaria (SV), 68' Shaqiri (SV)

Ammoniti: Widmer (SV), Laporte (SP), Gavranovic (SV)

Espulsi: Freuler (SV)

La cronaca in 9 momenti chiave

8' GOL DELLA SPAGNA - Calcio d'angolo, sinistro dalla trequarti deviato da Zakaria: Sommer immobile, vantaggio delle Furie Rosse.

34' OCCASIONE SVIZZERA - Colpo di testa di Akanji da calcio d'angolo, pallone alto sopra la traversa.

54' OCCASIONE ZAKARIA - Altra chance da calcio d'angolo: stacco sul secondo palo, Simon immobile e pallone a un passo dal palo.

64' OCCASIONE ZUBER - Contropiede della Svizzera, uno-due con Vargas: Unai Simon copre il primo palo, corner.

68' GOL DELLA SVIZZERA - Carambola sulla trequarti, tra Pau Torres e Laporte: Freuler vola in area e serve Shaqiri, che di destro non sbaglia.

78' ROSSO PER FREULER - Duro intervento su Moreno, ma ci sono dei dubbi: il Var conferma la decisione di Oliver, Svizzera in dieci.

101' SOMMER SU MORENO - Zampata dell'attaccante del Villarreal, grande riflesso.

104' SOMMER SU OYARZABAL - Altra occasione della Spagna: sinistro a giro sul secondo palo, altro grande intervento.

I calci di rigore

BUSQUETS - PALO!

GAVRANOVIC - GOL

DANI OLMO - GOL

SCHAR - PARATO!

RODRI: PARATO!

AKANJI: PARATO!

MORENO: GOL

VARGAS: ALTO!

OYARZABAL: GOL

Il momento social

Il migliore

Akanji - Comanda la difesa e con elvedi chiude tutto quello che passa dalle sue parti

Il peggiore

Freuler - Partita oscura, si occupa del lavoro sporco, poco appariscente. Rovina tutto con la dura entrata su Moreno

