Calcio

Europei 2020, Ungheria-Francia - Il ct Marco Rossi: "Mi sembra il luna park", poi si commuove per l'1-1 con la Francia

EURO 2020 - Al termine della sfida pareggiata contro la Francia, il ct dell'Ungheria Marco Rossi non è riuscito a nascondere la propria commozione in conferenza stampa. Un punto storico per i magiari che sono riusciti a fermare i Campioni del mondo in carica. Tecnicamente, l'Ungheria è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

00:01:17, 10 ore fa