Calcio

Italia, Roberto Mancini: "Servono rose più ampie agli Europei, positive le 5 sostituzioni"

EURO 2020 - Il ct della Nazionale Roberto Mancini parla in conferenza stampa dell'allargamento delle rose a 25 o 27 giocatori in vista di Euro 2020: "Sarebbe una buona cosa. Sicuramente aiuterebbe me a fare le convocazioni perché non sarà facile. Già il fatto che abbiano allargato le sostituzioni da 3 a 5 è positivo e spero venga confermato per l'Europeo".

00:01:29, 44 Visualizzazioni, 2 ore fa