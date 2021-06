Lorenzo Insigne ha chiuso la sfida d’esordio dell’Italia agli Europei segnando la rete del definitivo 3-0 per gli azzurri contro la Turchia. L’attaccante del Napoli ha dedicato il gol ai suoi due figli Christian e Carmine, che hanno prontamente risposto preparando una lettera per il numero 10 della nazionale: “Grande papà, continua così. Grazie per aver segnato e per la dedica” si legge nella storia Instagram del papà orgoglioso.

