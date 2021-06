Inghilterra-Germania, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, si è conclusa con il risultato di 2-0 . In quel di Wembley, decisive al fine del risultato finale le reti di Sterling ed Harry Kane, che regalano agli inglesi i quarti di finale contro la vincente di Svezia-Ucraina di questa sera. L'ala del Manchester City è il migliore in campo, con una prestazione superba.

Di seguito i voti di tutti i protagonisti, con le indicazioni sui peggiori ed i migliori della gara appena conclusa.

Le pagelle della GERMANIA

Euro 2020 Sterling-Kane, Germania battuta: Inghilterra ai quarti 3 ORE FA

Manuel NEUER 6.5 - Solita sicurezza per la sua retroguardia. Reattivo su Sterling nel primo tempo e totalmente incolpevole in occasione del gol.

Matthias GINTER 5 - Ingenuo a rimediare un giallo nei primi minuti che lo limita per tutta la partita. Sterling gli fa venire il mal di testa, costringendolo all'errore decisivo in occasione del primo gol. Dall'87' Emre CAN, SV.

Mats HUMMELS 6.5 - Provvidenziale su Kane nel primo tempo. Baluardo teutonico ed assoluto leader della retroguardia tedesca. Ultimo a gettare la spugna dei suoi.

Antonio RUDIGER 6 - Soffre la velocità di Saka nel primo tempo, cavandosela con esperienza e con la sua fisicità. Tutto sommato, limita i danni dalla sua parte.

Joshua KIMMICH 5 - Regge il duello con Shaw, soffrendo tuttavia le accelerazioni di Sterling negli ultimi 30 metri. Non impeccabile su entrambi i gol.

Inghilterra-Germania, Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Leon GORETZKA 5.5 - Non una grandissima prestazione. Cresce in parte nella ripresa ma fatica a sganciarsi in avanti con continuità.

Toni KROOS 6,5 - Faro del centrocampo tedesco. Intelligente nelle chiusure difensive e magistrale nello smistamento del gioco. Fuoriclasse.

Robin GOSENS 6 - Bene in fase difensiva, soprattutto sui calci piazzati. Meno incisivo nell'apporto offensivo, con poche sovrapposizioni degne di nota ma qualche bell'inserimento dei suoi. Dall'87' Leroy SANE, SV

Thomas MULLER 4.5 - Condizionato da una condizione fisica non certo impeccabile, si vede poco, non riuscendo a creare problemi a Pickford e fallendo la clamorosa chance dell'1-1. Dall'87' Emre CAN, SV. Dal 93' MUSIALA, SV.

Kai HAVERTZ 6.5 - Il migliore del tridente iniziale. Grande qualità e capacità di cambiare passo, soprattutto sulle ripartenze. Promosso.

Timo WERNER 5.5 - Impreciso nel primo tempo a tu per tu con Pickford. Stones lo annulla con relativa efficacia al centro dell'attacco. Dal 69' Serge GNABRY, 5.5 - Entra per dare la scossa ai suoi ma non la vede quasi mai, sempre ben marcato da Stones.

C.t. JOACHIM LOW 5,5: All'ultima recita di un'era ricca di gioie e soddisfazioni, stecca l'approccio al match, insistendo su un Mueller evidentemente non in condizione. Forse, avrebbe meritato un finale diverso.

Harry Kane of England Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell’INGHILTERRA

Jordan PICKFORD 6,5 – Bravo e fortunato nel primo tempo su Werner, molto attento sulle uscite alte. Promosso.

Kyle WALKER 6.5 – Mueller non gli crea particolari grattacapi e lui ringrazia, allargandosi spesso e volentieri con efficacia in fase di costruzione.

John STONES 7 – Molto bene in marcatura, sfrutta la sua mole per anticipare e contenere Werner, che può solo affidarsi all'attacco alla profondità.

Harry MAGUIRE 5.5 – Spreca due grandi occasioni di testa nel primo tempo. In fase difensiva soffre la velocità di Havertz, arrangiandosi come può.

Luke SHAW 7 – Ingaggia un bel duello con Kimmich, sfidandolo in velocità sill'out di sinistra. Bene in supporto a Sterling, con la palla millimetrica dell'1-0.

Kalvin PHILLIPS 6 – Prova ordinata e di discreta qualità in mezzo al campo. Giocatore con grande margine, che a volte è troppo timido, soprattutto sui lanci lunghi.

Sterling e Kane (Inghilterra-Germania) Credit Foto Getty Images

Declan RICE 6 – L'ammonizione nei primi minuti di gioco lo limita in maniera evidente. Corre per quattro, pur soffrendo la classe di Kross e la fisicità di Goretzka. Dall'88' HENDERSON, SV

Bukayo SAKA 6.5 – .Con la sua qualità e la sua rapidità mette in grande difficioltà Rudiger sulla sua fascia. Cala nella ripresa e viene sostituito. Dal 69' Jack GREALISH, 7 - Da il là all'azione del primo gol con un ottimo spunto sulla trequarti, servendo a Kane la palla del 2-0. Decisivo.

Kieran TRIPPIER, 6.5 – Molto bene sulla destra, pericoloso con i suoi traversoni e sempre insidioso sui calci piazzati.

Raheem STERLING 7.5 - Devastante, quando parte palla al piede è veramente imprendibile. Calcia e crea per tutti i suoi compagni ed è freddissimo in occasione del gol. Il terzo del suo torneo fino a qui perfetto..

Harry KANE 6,5 – In ombra per 80', al primo pallone buono non perdona Neuer e regala i quarti ai suoi. Attaccante letale, che si è finalmente sblocato ed ora può diventare un fattore.

All. Gareth SOUTHGATE 7 - I suoi vincono meritatamente, creando e dominando per 90'. Squadra equilibrata e ricca di talento la sua Inghilterra, con tanta qualità anche in panchina. Ora inizia il bello.

