Calcio

Nostalgia Italia - Euro 2000: Francesco Totti incanta l'Europa

NOSTALGIA ITALIA - Il CT Dino Zoff crede in lui nonostante una stagione non entusiasmante, Francesco Totti ripaga la fiducia e si impone come uno dei giocatori più decisivi di Euro 2000: il suo cucchiaio a Van der Sar è rimasto nella storia.

00:01:00, un' ora fa