Alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha voluto lanciare un chiaro messaggio ai suoi ragazzi e a tutto il popolo nerazzurro: ‘’La gente si ricorda solo di quando vinci, daremo tutto per regalare una gioia a noi, ai tifosi e al club’’

Una partita quanto mai delicata, la più importante per Antonio Conte dall’inizio della sua avventura sulla panchina dell’Inter. Manca sempre meno alla finale di Europa League tra Inter e Siviglia, l’atto finale del cammino europeo dei nerazzurri, pronti ora a non cadere proprio sul più bello dopo le ottime cose fatte vedere fin qui. Il tecnico interista conosce bene l’importanza di questo tipo di partite, per scrivere la storia è ammesso un solo risultato:

Da calciatore ne ho giocate tante, ho vinto ma ho anche perso tanto. La gente si ricurda solo di quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perso 3, nella storia è rimasta solo la prima. Ci deve essere da parte nostra l'entusiasmo e la consapevolezza di aver fatto un percorso importante che ci darà entusiasmo. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto una finale 10 anni dopo l'ultima dell'Inter. La storia la scrive chi vince, ci si ricorda solo di questo. Questa è una spinta in più per ottenere il massimo"

La squadra è in fiducia, così come il proprio tecnico che partita dopo partita ha capito che quest’Inter sarebbe stata in grado di fare davvero grandi cose:

"Avevo parlato all'inizio e avevo detto che mi serviva di sentire anche l'1% di possibilità di poter vincere qualcosa. Questa percentuale è andata crescendo di giorno in giorno, il gruppo ha sempre avuto grande voglia di lavorare. Alla fine di tutto siamo comunque riusciti ad essere competitivi in tutte le competizioni. La percezione mia è cresciuta giorno dopo giorno. I ragazzi hanno creduto sempre di poter far bene ed è cresciuto il coraggio. Dovremo dimostrare sul campo di meritarlo, ci siamo e ci godiamo il momento. Daremo tutto per dare una gioia a noi, ai tifosi e al club"

Di fronte il Siviglia, la squadra più titolata della competizione, capace di superare in semifinale una corazzata come il Manchester United. Ma Conte non ha paura…

La parola paura non fa parte del mio vocabolario. Stimiamo il Siviglia e la loro storia, abbiamo rispetto ma se siamo qui in finale è perché abbiamo le nostre carte da giocare. Ce le giocheremo nel migliore dei modi

E sul futuro…Antonio Conte rimane vago, affrontando la vita un passo alla volta:

"Negli anni ho imparato a vivere i momenti. Adesso penso alla conferenza stampa di fianco a due campioni come Godin e Handanovic. Al domani ci dobbiamo arrivare, mi vivrò la finale. Questo ho imparato nella mia carriera. Penso a adesso e a vivere senza rimpianti"

