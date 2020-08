La moviola di Inter-Bayer Leverkusen: non c'è rigore né per mano di Sinkgraven né su Eriksen

Gli episodi più controversi della sfida del Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf diretta dal sig. Carlos del Cerro Grande.

La moviola di Inter-Bayer Leverkusen (arbitro: Carlos del Cerro Grande)

-Minuto 15': gol di Barella che manda in vantaggio i nerazzurri. D'Ambrosio è al di là della linea difensiva del Bayer, ma non dà fastidio al portiere. Gol regolare.

-Minuto 25': Havertz riporta in partita il Bayer con un gol da due passi. Regolare la sua posizione sul passaggio di Volland, viene tenuto in gioco da Godin.

-Minuto 26': rigore per l'Inter per un tocco di mano di Sinkgraven. L'arbitro è sicuro, ma viene chiamato dal VAR. Alla visione del replay il direttore di gara ci ripensa perché Sinkgraven ha toccato con la spalla, riportando il braccio adiacente al corpo.

-Minuto 31': giallo per D'Ambrosio per un calcione rifilato a Dibay che poi subisce fallo anche da Godin. Corretta la decisione.

-Minuto 42': fermato Lautaro Martinez nei pressi dell'area di rigore per un gioco pericoloso su Tah. Giusta la decisione.

-Minuto 43': giallo per Sinkgraven per un pestone su Barella. Grandi proteste da parte dei giocatori dell'Inter, anche se il direttore di gara aveva già il cartellino in mano.

-Minuto 87': fallo da dietro di Tapsoba su Lukaku. Ci stava il giallo, ma il difensore del Bayer prende comunque il cartellino al fallo successivo.

-Minuto 89': rigore per l'Inter per un fallo di Bellarabi su Eriksen che si era inserito bene in area di rigore. L'arbitro va a rivedere e vede un tocco di mano precedente di Barella. Niente rigore.

