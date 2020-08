L'amministratore delegato dei nerazzurri è contento rispetto agli ultimi risultati e alle ultime prestazioni, sicuro che l'Inter potrà arrivare in fondo in Europa League.

Immediato prepartita di Inter-Bayer Leverkusen e Marotta spera che i nerazzurri possano mettere un altro tassello verso la finale di Europa League. La squadra sta andando molto bene, compresa la panchina che riesce sempre a dare una mano a partita in corso. Poi su Pirlo...

Per noi questo è un appuntamento importante che cercheremo di onorare nel migliore dei modi perché è il giusto riconoscimento del lavoro di Conte e della squadra. Giocheremo come contro il Getafe? Il Bayer Leverkusen è una squadra diversa, ha palleggio e qualità, ma è chiaro che noi queste cose le sappiamo. Conte e lo staff l’hanno studiata attentamente, sono molto ottimista dopo le ultime partite

Sanchez e Eriksen in panchina ma danno tanto una volta entrati

Devo dire che le partite le giochi ormai in 90/100 minuti e la panchina deve essere all’altezza dei titolari. La rosa deve essere lunga, abbiamo un gruppo importante e chi è in panchina è lì per una lettura dell’allenatore in base agli avversari o alla forma. È normale che in partita, con questi cambi che la competizione ci consente di fare, ci sarà spazio per tutti e le partite spesso hanno un trend invertito rispetto all’inizio

E Sensi?

Sta bene, è stato fuori per infortunio ma ora sta bene. Poi sta a Conte gestirlo, ma sono speranzoso di andare avanti in questa competizione e che quindi possa essere utilizzato più avanti

Non manca una battuta su Pirlo alla Juventus...

Mi fa piacere per Andrea, l'ho avuto da calciatore e lo stimo come uomo e professionista. È una scelta sicuramente coraggiosa e gli faccio un grande in bocca al lupo

