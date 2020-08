Le pagelle di Inter-Bayer Leverkusen 2-1: Barella ovunque, benissimo Godin, Lukaku solido

Semifinale conquistata e meritata per l'Inter di Conte. Tra i nerazzurri brilla il centrocampista, che corre per 97 minuti. Lukaku punto di riferimento, migliora ancora Godin. Brozovic domina in mezzo, Young vola a sinistra, Eriksen subito in partita

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Sul gol di Havertz può poco. Non deve compiere grandi parate.

Diego GODIN 7 - Solido, grintoso, anche se spesso deve allargarsi su Diaby che ha un altro passo. Ripresa da dominatore.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Attento su Volland, bravo ad impostare velocemente e sempre in modo pulito.

Alessandro BASTONI 5,5 - Paga un po' di inesperienza a questo tipo di gare. In ritardo sul gol Havertz (errore grave). Non sempre sicurissimo, molto meglio nella ripresa. (Dal 85' SKRINIAR SV)

Danilo D'AMBROSIO 6 - Davanti molto bene: attacca e mette in difficoltà Sinkgraven. Dietro deve rincorrere Diaby, che nel primo tempo domina la fascia. La media é 6. (Dal 60' MOSES 6,5 - Buon ingresso. A destra con furore, va anche vicino al gol)

Nicoló BARELLA 7,5 - A tutto campo, senza fatica, senza mai mollare un centimetro. Gol bello, con l'esterno. Si inserisce spessissimo, sfiora la doppietta, in mezzo fa sempre sentire il suo apporto, fino al 97'.

Marcelo BROZOVIC 7 - Gioca molto in verticale, cercando Lukaku e Lautaro. In mezzo gestisce, consegna, blocca.

Roberto GAGLIARDINI 5,5 - Conte lo telecomanda da bordocampo, sgridandolo ogni due minuti. Un po' distratto, un po' impreciso. Tutto un po'. (Dal 60' ERIKSEN 6,5 - Anche lui entra benissimo. Un paio di verticalizzazioni da fuoriclasse quale é. Conte non lo vede titolare, ma lui gioca come se lo fosse)

Ashley YOUNG 7 - Un treno a sinistra nel primo tempo. Infila spesso per Lukaku e rientra sul destro per tagliare in mezzo. Ottima prestazione.

Romelu LUKAKU 7,5 - Il gol é potenza, forza, movimento, fiuto. Una girata da pivot del basket, proteggendo con il corpo e sfruttando la massa. Spreca il possibile 3-0 e l'azione dopo il Bayer accorcia. Non si dá pace e nella ripresa conquista diverse punizioni importanti.

Lautaro MARTÍNEZ 6 - Si muove, gioca per la squadra. Ottima intesa con Lukaku e Young. Non riesce a colpire. (Dal 64' SANCHEZ 6 - Entra, tira, va vicino al gol e poi si stira. Speriamo, per lInter, non sia grave)

ALL. Antonio CONTE 7 - Ottima Inter, la sua Inter. Aggressiva, alta, fiammante, solida. Il 2-1 é bugiardo.

===Le pagelle del BAYER LEVERKUSEN===

HRADECKY 6,5; L. BENDER 6 (Dal 86' BELLARABI SV), TAH 4,5, TAPSOBA 5, SINKGRAVEN 4,5 (Dal 69' WENDELL 5,5); BAUMGARTLINGER 5,5 (Dal 69' AMIRI 6), PALACIOS 5,5 (Dal 59' BAILEY 6); DIABY 6,5, DEMIRBAY 6, HAVERTZ 6,5; VOLLAND 5,5 (Dal 86' ALARIO SV). ALL. BOSZ 5,5

