Calcio, Europa League, 2005, 2007, 2010: i Milan-Manchester United che hanno fatto la storia

EUROPA LEAGUE - La sfida tra Milan e Manchester United ha scritto pagine indelebili in Coppa dei Campioni e Champions League: bellissime partite sia a San Siro che a Old Trafford. Riviviamone alcune, prima di tuffarci nella sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League.

00:01:54, 13 minuti fa